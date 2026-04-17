За публічного обвинувачення Миколаївської обласної прокуратури командира відділення 2-го розвідувального взводу 1-ї розвідувальної роти 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади зс рф визнано винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Судом йому призначено покарання — 10 років позбавлення волі, повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що командир відділення разом з іншими російськими військовими під час тимчасової окупації Снігурівської територіальної громади тривалий час незаконно утримували чотирьох місцевих мешканців – 14-річного хлопця, жінку та двох чоловіків – з метою примусити їх надати інформацію про своїх родичів, зокрема військовослужбовця ЗСУ, а також про місцезнаходження українських військових, учасників АТО/ООС та сил тероборони.

Незаконне утримання супроводжувалося побиттям, погрозами сексуального насильства та так званим «перевихованням» неповнолітнього, під час якого його примушували до виконання важких фізичних робіт.

Як повідомляло Інше ТВ, Ідентифіковано військового рф, який катував електрострумом мирного мешканця Миколаївщини під час окупації