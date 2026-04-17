Про це президент Зеленський розповів у зверненні зі Львова.

-Сьогодні – Львів, візит в Україну Короля Швеції, важливий прояв поваги до наших людей, нашої держави: Його Величність уже вдруге в Україні за час після відновлення нашої незалежності. Разом із ним – урядова делегація, і в нас багато напрямів співпраці зі Швецією, оборонна передусім. Ми готуємося розширити нашу бойову авіацію завдяки «гріпенам», детально працюємо над цим.

Як тільки буде розблоковано європейський пакет для України, це відкриє кошти і на такі сильні оборонні речі – і на захист зараз, і на періоди наступні. Важливо, щоб не було жодного навіть натяку на послаблення України – тільки з цим із часом дипломатія спрацює.

Разом зі Швецією теж шукаємо рішення, щоб посилити нашу ППО. Номер один – це захист від ракет, від балістики. Ми проговорили сьогодні ці питання. Через війну в Ірані є ризики для постачання зброї в Україну, і дякую всім партнерам, які готові допомагати та шукати, як це виправити. Німеччина, Норвегія, Італія, Нідерланди, зараз Швеція в Україні – візити цього тижня були саме про це: щоб ми навесні та влітку могли зберігати стійкість України, силу України, і щоб у Росії не було спокуси думати, що зростання нафтових цін та нестабільність у світі може Росії чимось допомогти у війні.

Фактично щодня на політичному рівні, на військовому – в комунікації з партнерами заради ППО. Ми шукаємо антибалістику. Найголовніше, рухаємося до таких умов, коли зможемо в Україні та разом з партнерами виробляти протиповітряну оборону – всі необхідні формати ППО: системи, ракети тощо. Це серйозне стратегічне завдання для України – реальне завдання, яке гарантуватиме захист на десятиліття.

Серед гарантій безпеки, які розглядаємо для України, – пакети зброї, можливість виробляти необхідну зброю, а, отже, ліцензії на це й промислова база. Це ключові речі.

Сьогодні ще братиму участь у зустрічі щодо Ормузу: багато лідерів збираються для координації, щоб гарантувати безпеку в Ормузькій протоці. Зараз світ точно знає, де ця протока і чому вона така важлива. І про цю протоку повторює майже те саме, що ми говорили про Чорне море у 22-му та 23-му роках, коли росіяни намагались нам заблокувати Чорне море.

Україна це завдання вирішила. Тепер уже абсолютно всі у світі бачать, що безпека на морі – це глобальна цінність, а не просто чиясь окрема проблема. Безпеку треба захищати спільно, ми сподіваємося, що висновки партнерів з усіх викликів, які є зараз, будуть сильними.

Дякую всім, хто справді захищає наше життя від терору!

Дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую всім українцям.