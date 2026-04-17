Авіакомпанія Air New Zealand запускає спальні капсули в економкласі. Skynest — це двоярусні ліжка для пасажирів наддовгих рейсів.

Ціна питання: за 4-годинний сеанс сну доведеться доплатити близько $300 (на додачу до основного квитка), – пише УС.

Для комфортного сну в спальних капсулах видаватимуть чисту білизну, маску для сну, беруші та носки.

У капсулах офіційно дозволено хропіти, але суворо заборонено користуватися парфумами та їсти.

Послуга стане доступною для бронювання вже в травні, а перші рейси з ліжками стартують у листопаді.