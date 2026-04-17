Заборгованість абонентів МКП «Миколаївводоканал» перед підприємством збільшується.
Про це повідомляють в МКП «Миколаївводоканал», передає Інше ТВ.
Ще на початку року, станом на 01.01.2026, загальний борг містян складав 235 млн. 419 тис. грн. Лише за три місяці ситуація погіршилася — на 01.04.2026 сума сягнула 235 млн. 561 тис. грн.
Миколаївців закликають відповідально поставитися до своїх зобов’язань і погасити наявні борги.
Як повідомляло Інше ТВ, станом на серпень 2024 року миколаївці заборгували «Миколаївводоканалу» 248,6 млн.грн.