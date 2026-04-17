Російська компанія Реалі Інженеринг Інвест займеться розробкою Велико-Токмацького родовища марганцю, що лежить на тимчасово окупованій території (ТОТ) Запорізької області. Про це повідомляє російське провладне видання Коммерсант, пише Кореспондент.

Російське підприємство здобуло ліцензію на видобуток корисних копалин у лютому 2026 року, а у квітні зайнялося геологічною розвідкою.

Велико-Токмацьке родовище входить до топ-5 світових родовищ марганцю за обсягом запасів, що становлять 1,7 млрд тонн. Воно значно переважає найбільші на території Росії Усинське родовище Кемеровської області (127,7 млн ​​тонн) і Порожинського в Красноярському краї (29,46 млн). У той же час промисловий видобуток марганцю в Росії відбувається тільки на одному родовищі в Башкортостані.

Понад 90% цього металу, що використовується для покращення властивостей сталі, Росія закуповує за кордоном.

У ФАУ Єдиний інститут просторового планування РФ вказували, що Велико-Токмацьке родовище здатне забезпечити до 1,7 млн. тонн марганцю на рік за потреби Росії в 1,3 млн. тонн. Поруч із родовищем вже будується гірничо-збагачувальний комбінат, на якому буде зайнято 3000 осіб.

Вміст марганцю в руді Велико-Токмацького родовища “дуже високий” – понад 25%, а його запасів вистачить на 100 років розробки, заявило джерело у гірничодобувній галузі.

Однак, за його словами, поки що перспективи проєкту невизначені через кризу в російській та світовій металургії, а також через постійні обстріли в окупованій частині Запорізької області.

Про плани почати розробку Велико-Токмацького родовища заявляв ставленик російських окупантів Запорізької області Євген Балицький. За його словами, феромарганець необхідний Ростеху, який змушений його купувати в ПАР, Бразилії та Габоні.