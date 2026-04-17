Іран сьогодні, 17 квітня, відкрив Ормузьку протоку для всіх комерційних суден на час припинення вогню в Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мініста закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі.

“Відповідно до угоди про припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню за узгодженим маршрутом, як вже було оголошено Організацією портів та мореплавства Ісламської Республіки Іран”, – написав Арагчі.

Варто зазначити, що вчора ЗМІ повідомляли, що Іран розглядає можливість дозволити суднам безперешкодно проходити через оманську частину Ормузької протоки у межах переговорів зі США.

Однак це нібито можливо лише за умови досягнення угоди щодо запобігання відновленню конфлікту.