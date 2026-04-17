Адміністрація президента США Дональда Трампа розраховує, що іранська футбольна збірна приїде до Штатів на майбутній чемпіонат світу, який відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Ендрю Джуліані, виконавчий директор робочої групи Білого дому з питань чемпіонату світу ФІФА, заявив в інтерв’ю, що чиновники США планують участь Ірану у мундіалі, попри триваючі геополітичні напруження та відсутність дипломатичних відносин між Вашингтоном і Тегераном з початку 1980-х років.

Перспектива участі Ірану має символічне значення для турніру, підготовка до якого тривала роками. Його ФІФА та американські організатори позиціонують як глобальну подію, здатну об’єднати людей, йдеться в публікації Politico.

Ендрю Джуліані додав: в адміністрації Трампа очікують, що збірна Ірану прибуде до США до 10 червня для проведення тренувального збору в Тусоні, штат Арізона, далі поїде до Лос-Анджелеса на матчі проти Нової Зеландії та Бельгії, а потім поїде до Сіетла, де зіграє проти Єгипту.

Ще Джуліані повідомив виданню Politico, що робоча група також стежить за запланованим “товариським” матчем між Іраном і Пуерто-Рико. Він не враховуватиметься в турнірній таблиці ліги чи результатах турніру, і який має відбутися перед початком чемпіонату світу.