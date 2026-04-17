За даними української розвідки, РФ готується до масованих атак по Україні сім разів на місяць, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“За даними нашої розвідки, вони готуються до таких масованих атак найближчим часом. У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць”, – сказав Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас міністр зазначив, що станом на сьогодні українська ППО знищує до 90% повітряних об’єктів під час атак.