Як повідомляло ІншеТВ, київський вбивця, який сьогодні застрелив 5 людей і більше 10 поранив, це Дмитро Васильчиков, який народився у Москві 1968 року. Чоловік має громадянство України, раніше він проживав у Бахмуті Донецької області.

Російське опозиційне видання ASTRA зі злитих баз встановило про Дмитра Васильченкова наступне.

Окрім Бахмута він проживав у Рязані, у 2023 році у нього був діючий рахунок у російському «Альфа-Банку», а у 2022 році — у «Ощадбанку». 2016 року він тричі перетинав російсько-український кордон — один раз автомобілем, двічі — потягом. Також на 2023 Васильченков вважався в базі московського Депздрава.

Українська прокуратура опублікувала фото ліквідованого.