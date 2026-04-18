Терорист у Києві – колишній підполковник армії Росії, служив у частині №30274, – повідомив журналіст Глагола.

-Мені вдалося встановити нові деталі про чоловіка, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі столиці. За моєю інформацією, мова йде про:

Васильченкова Дмитра Васильовича (21.04.1968), уродженця Москви, який проживав у Києві.

І ось що важливо. Мені ексклюзивно вдалося встановити, що у його користуванні були електронні адреси: vdv68@yandex.ua та vdv_art@mail.ru Абревіатура “VDV” – це повітряно-десантні війська РФ.

Мені вдалося перевірити через відкриті джерела: ця особа фігурує у російських пабліках, де прямо пише про донати на так звану “СВО” РФ.

Також я встановив, що він проходив службу у військовій частині РФ під номером 30274 (!)

Окремо: я знайшов його фото в соцмережах, де він зображений у військовій формі у званні підполковника російської армії. Частина цієї інформації наразі перевіряється правоохоронцями.

Але вже зараз картина виглядає зовсім інакше, ніж просто “стрілянина на вулиці”.

Мені також вдалося з’ясувати номери українського та російського паспорта терориста із Києва – він працював і у російському «МЧС Крыма».

Від ІншеТВ: Щойно стало відомо, що в лікарні померла одна з поранених, тож жертв вбивці вже 6.



