Україна швидко формує ринок оборонних технологій на базі штучного інтелекту (ШІ). Понад 200 компаній задіяно у виробництві дронів із ШІ, на платформі Brave1 зареєстровано понад 300 розробок, а більше 70 систем на базі штучного інтелекту та комп’ютерного зору вже активно застосовуються на передовій.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Інше ТВ.

Задля перемоги над ворогом у кожному технологічному циклі Міністерство оборони будує фундаментальну екосистему із центрів компетенцій військових технологій по ключовим напрямкам війни – Middle Strike, Deep Strike, наземні роботизовані комплекси (НРК), артилерія та інші.

Першим таким центром став Defense AI Center «A1», який має створити рішення для поля бою та оптимізації внутрішніх процесів всередині армії та військово-промислового комплексу.

Саме ці рішення перетворять Сили оборони України на data-driven (керовану даними) армію нового покоління. Де дані, прогнозування, моделювання та автономні системи зможуть забезпечити технологічну перевагу і прискорити цикл інновацій від ідеї до бойового застосування.

«Сьогодні технологічна перевага є критично важливою умовою у війні. Ми маємо бути швидшими за ворога на кожному етапі. Президент України поставив задачу перемогти ворога у трьох доменах: у небі, на землі та в економіці. Штучний інтелект стане драйвером технологічний рішень, які допоможуть досягти цілі. ШІ дає нам дві фундаментальні переваги: миттєвий аналіз величезних масивів даних та ухвалення рішень у реальному часі», – зазначив Міністр оборони Михайло Федоров 24 Каналу.

Планується, що штучний інтелект передбачатиме дії ворога і допомагатиме формувати сценарії, які дозволять випереджати противника у швидкості й точності уражень.

ШІ вже працює на фронті

Штучний інтелект вже виконує конкретні тактичні та стратегічні бойові завдання:

автономне наведення дронів (включаючи роботу без GPS в умовах роботи ворожих засобів РЕБ);

виявлення замаскованої техніки та живої сили противника за допомогою комп’ютерного зору;

управління автономними вогневими точками (статичні турелі та НРК із ШІ);

аналіз даних і прогнозування дій противника в системі DELTA.

ШІ дозволяє дронам-перехоплювачам самостійно знаходити і вражати цілі, а НРК – виконувати широкий спектр завдань від вогневої підтримки до перехоплення і знищення повітряних цілей, зокрема дронів типу «Шахед».

Мета – оснастити 100% дронів на передовій машинним зором і штучним інтелектом.

ШІ тренується на критичних сценаріях

Середовищем для розробки технологій виявлення та перехоплення безпілотників за допомогою ШІ та комп’ютерного зору стала платформа Brave1 Dataroom. Пріоритет – протидія «Шахедам» та іншим типам ворожих дронів.

Розробникам надають доступ до наборів даних із різними типами цілей, зібраних за різної погоди, у різний час доби та з використанням різних сенсорів. Це дозволяє навчати моделі на максимально наближених до реальності сценаріях.

Dataroom створено для того, щоб підготувати рішення на базі ШІ до бойових умов з урахуванням усіх критичних сценаріїв.

Розробка ШІ спільно з партнерами

Україна відкрила унікальний формат win-win партнерства. Через платформу Avengers Labs іноземні компанії можуть тренувати свої ШІ-моделі на мільйонах анотованих кадрів з реальних бойових польотів без прямого доступу до чутливих даних. Які вже застосовуються для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA.

Також запрацювала платформа Test in Ukraine, де партнери тестують технології в реальних бойових умовах і отримують фідбек від військових. Приклад – співпраця з американською Shield AI щодо інтеграції системи Hivemind у українські дрони.

Крім того, підписано першу угоду з Німеччиною про обмін оборонними даними та спільні проєкти із аналізу застосування озброєння та напрацювань у сфері оборонних технологій.

Як повідомляло Інше ТВ, Інвестиції в ШІ зростають попри геополітичну напругу – Bloomberg