Угорщина могла б запровадити євро до 2030 року, коли з’являться відповідні умови для переходу на єдину європейську валюту.

Про це, як повідомляє TVP World, заявив головний економіст партії «Тиса», яка здобула переконливу перемогу на виборах 12 квітня, пише LRT.lt.

У четвер в інтерв’ю телеканалу RTL Андраш Карман, який, за даними угорських ЗМІ, ймовірно, стане наступним міністром фінансів, заявив: «Наша мета — до 2030 року створити умови для прийняття позитивного рішення про введення євро».

Він додав, що 2030 рік поки що не є офіційною цільовою датою партії «Тиса», і єдина валюта може бути запроваджена раніше, якщо умови будуть сприятливими.

У звіті Угорського інституту економічних досліджень GKI від 15 квітня йдеться, що останніми роками Угорщина ще більше віддалилася від відповідності Маастрихтським критеріям, необхідним для введення євро.

У GKI зазначають, що більшість угорців підтримують перехід на євро, який, на їхню думку, знизить вартість запозичень та операційні витрати.

Однак інститут попереджає, що відмова від незалежної грошово-кредитної політики без послідовної економічної стратегії може також призвести до зростання інфляції та посилення економічних дисбалансів.

Як повідомляло Інше ТВ, Мадяр розкрив свої політичні плани – щодо Путіна і Зеленського, вступу України в ЄС і кредиту в 90 млрд