Про це він розповів на першій після виборів пресконференції, на якій його, зокрема, запитали і про очільника МЗС Угорщини Сіярто, якого журналісти не бачили і не чули більше доби.

Мадяр повідомив, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зараз перебуває в МЗС, де на шредерах знищує документи, пов’язані з санкціями проти РФ, передає РБК-Україна.

“Вони подрібнюють документи, і це їм не допоможе – але це лише для того, щоб дати вам уявлення про ситуацію в Угорщині”, – наголосив Мадяр.

Лідер “Тиси” порівняв це зі спробами знищити державні архіви “так само, як у старі комуністичні часи”.

Мадяр ініціює законодавчі зміни, щоб Орбан не повернувся

Лідер партії “Тиса” та переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр заявив про намір внести зміни до законодавства після вступу на посаду прем’єр-міністра.

За його словами, одним із ключових кроків стане обмеження перебування на посаді глави уряду двома термінами.

“Ми внесемо зміни до Основного закону і закріпимо в ньому, що прем’єр-міністр Угорщини може обіймати посаду лише два терміни. Отже, це вісім років в Угорщині”, – зазначив Мадяр.

Також він зауважив, що нові правила фактично унеможливлять повернення до влади політиків, які тривалий час обіймали посаду прем’єра.

“Орбан був прем-єром 20 років з 36 (постсоціалістичної Угорщини – ред.), тому він більше не зможе займати цю посаду”, – додав лідер партії “Тиса”.

Крім того, він анонсував запуск антикорупційних заходів, створення Національного управління з повернення активів та початок процесу вступу Угорщини до Європейської прокуратури.

“Вчора мільйони угорців довели, що угорський народ пише свою історію не в Москві. Наша історія пишеться не в Брюсселі чи Вашингтоні, а на угорських вулицях та площах. Я вдячний, що їм вдалося це довести”, – наголосив політик.

Про кредит для України

Петер Мадяр натякнув, що не блокуватиме 90 млрд євро для України.

За його словами, рішення щодо цього питання фактично було ухвалене ще в грудні на рівні Європейської ради. Тоді Угорщина, а також Словаччина і Чехія отримали можливість не брати участі у програмі.

“Мені це не до кінця зрозуміло, я буду обговорювати це з європейськими лідерами. Але особисто я згоден з тим, що Угорщина повинна відмовитися”, – зазначив Мадяр.

Він наголосив, що Угорщина “перебуває в дуже складній фінансовій ситуації”, тому не може дозволити собі додаткове фінансування.

“Наше завдання – повернути ті кошти ЄС, які належать нам і які отримала кожна інша країна-член, крім нас. Оскільки ми їх не отримали, ми не можемо використати їх для покращення нашої економіки. Тому ми дійсно не можемо брати ще більше кредитів”, – додав політик.

Окремо він розкритикував політику попереднього прем’єра Віктора Орбана, вказавши на непослідовність його позицій щодо рішень Євросоюзу.

“Дефіцит угорського бюджету та державний борг потроїлися з 2010 року. Тож ми хотіли б повернути кошти ЄС додому. Але це рішення вже було прийняте в грудні в Брюсселі, тому я не знаю, навіщо його знову переглядати. Хоча я розумію, що позиція Віктора Орбана часто змінюється – адже спочатку він це підтримав, а потім відкинув”, – підкреслив Мадяр.

Він додав, що сподівається, що Орбан йому подзвонить, якщо в Угорщини є певні невиконання міжнародні зобов’язання; зокрема, якщо потрібно, і обговорити “технічне рішення”, яке потрібно для виділення Україні кредиту.

Про шлях України до ЄС

“Від самого початку ми говорили, що не підтримуємо прискорений вступ України до ЄС. Було б неможливо, щоб ЄС прийняв країну, яка перебуває у стані війни”, – сказав він.

За словами Мадяра, поки що питання українського членства не актуальне, оскільки для цього країна має пройти всі переговорні кластери.

“Усі країни-кандидати мають пройти через один і той самий процес. Вони повинні обговорити всі кластери, і якщо Україна це зробить, то в Угорщині буде проведений референдум щодо того, чи повинен ЄС її приймати, і це станеться не в найближчому майбутньому”, – зазначив він.

Якщо подзвонить Путін

“Якщо Путін подзвонити мені, я візьму трубку. Але я не дзвонити йому сам”, – наголосив переможець парламентських виборів в Угорщині.

Мадяр також розповів, що у разі можливої розмови з російським диктатором скаже, щоб той припиняв війну в Україні.

“Думаю, Путін не послухається моєї поради, але я сподіваюсь, він буде змушений припинити цю війну”, – наголосив лідер “Тиси”.

Він додав, що, як і в багатьох країн Європи, в Угорщини будуть прагматичні відносини з РФ, бо географію змінити не можна.

Крім того, Мадяр розповів, чи можливий телефонний дзвінок президент США Дональду Трампу.

“Не думаю, що це працює таким чином, що я йому подзвоню”, – сказав він, і додав, що поговорить з американський лідером, якщо той йому зателефонує.

Нагадаємо, Мадяр заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, але додав, що вони з диктатором ніколи не стануть друзями.

Серед причин такого рішення лідер “Тиси” назвав географічне розташування країн, а також те, що залежність від російської енергетики збережеться ще деякий час. Він наголосив, що диверсифікацію треба посилювати, але “це не відбудеться за одну ніч”.