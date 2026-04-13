Ціни на природний газ у Європі підскочили після того, як США пообіцяли заблокувати всі судна, що проходять через Ормузьку протоку, які заходять до іранських портів або прямують туди, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Ф’ючерси на газові бенчмарки підскочили на цілих 18% під час азійських торгових годин, перш ніж частково зменшити зростання, на тлі того, як європейські учасники ринку вийшли в онлайн. Торговий день для контрактів розширився до 21 години з 10-ї в понеділок.

США та Іран не змогли досягти угоди після марафонських мирних переговорів у Пакистані у вихідні, що викликає сумніви щодо можливості знайти довгострокове вирішення шеститижневої війни, яка перекрила близько 20% світових запасів скрапленого природного газу. Американські війська почнуть здійснювати блокаду, яка не поширюється на інші судна, що ризикують пройти через спірний водний шлях, з 10:00 ранку за нью-йоркським часом (15:00 за Києвом) у понеділок, пише видання.

“Блокада США іранського транспорту через Ормузьку протоку, ймовірно, призведе до того, що Іран ще більш жорстко посилить свою власну блокаду, а це означає, що на світовому ринку все більше відчуватиметься брак СПГ з Перської затоки, – сказав Арне Ломанн Расмуссен, головний аналітик Global Risk Management. – Це посилює конкуренцію між Азією та Європою та вказує на підвищення цін сьогодні”.

Провал мирних переговорів загрожує спровокувати нову волатильність на газовому ринку та призвести до дефіциту світових поставок. Хоча більша частина газу з Близького Сходу зазвичай надходить до Азії, постійні перебої в транспортному сполученні, імовірно, посилять конкуренцію за обмежений світовий запас скрапленого природного газу саме в той момент, коли Європа прагне наростити запаси перед наступною зимою, зазначає видання.

Ціни на європейський газ зросли приблизно на 50% з моменту першої атаки США та Ізраїлю на Іран наприкінці лютого. Ціни впали минулого тижня після того, як США та Іран оголосили про припинення вогню, на що багато спостерігачів сподівалися як на те, що дозволить відновити постачання енергоносіїв із регіону. Хоча деякі нафтові супертанкери пройшли через протоку у вихідні, судна, що перевозять СПГ, поки що не здійснили цей рейс.

“Невизначеність щодо масштабів і термінів відновлення поставок партій в Ормузькій протоці продовжує викликати значну волатильність ринку”, – написали аналітики Timera Energy у своїй записці.

Нідерландські ф’ючерси на газ з поставкою наступного місяця, європейський газовий бенчмарк, торгувалися на 8,5% вище, на рівні 47,34 євро за мегават-годину до 8:49 ранку в Амстердамі.