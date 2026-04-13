У Чорнобильській зоні більше 5 років незаконно вирощують врожай: прокуратура через суд повертає 190 гектарів.

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора звернулась до господарського суду Київської області з позовом про повернення державі трьох земельних ділянок загальною площею понад 190 гектарів.

Ці землі розташовані у Вишгородському районі – в зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ділянки перебували у користуванні державного органу, що відповідає за управління зоною відчуження. Втім, державні реєстратори незаконно змінили їхній статус і перевели у комунальну власність.

Після цього право користування землею безпідставно оформили на приватну компанію.

З 2020 року всі ці території використовують для вирощування сільськогосподарських культур, зокрема пшениці та кукурудзи без спеціального дозволу, що становить ризик для життя і здоров’я людей.

Слідство встановило, що підставою для реєстраційних дій стало рішення Поліської районної ради, якого насправді не існує. Також використали державні акти на землю, видані колишньому колективному підприємству «Світанок», яке перебуває у процесі припинення і не має правонаступників.

Доводи прокуратури підтверджують зібрані докази, зокрема висновки експертиз.

Суд уже відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання.

Слідство триває.