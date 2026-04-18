18 квітня вранці Іран обстріляв щонайменше два торговельні судна, які намагалися пройти через Ормузьку протоку.

Це сталося невдовзі після того, як Тегеран поновив блокаду протоки, повідомляє 24 канал з посиланням на Reuters і Times of Israel.

За словами джерел, деякі торговельні судна отримали радіоповідомлення від іранських військово-морських сил про те, що стратегічна протока знову закрита і жодним кораблям не дозволено проходити.

Британська організація з морських торговельних операцій (UKMTO) повідомила, що отримала сигнал про обстріл танкера двома швидкісними катерами КВІР за 20 морських миль на північний схід від Оману.

За словами капітана танкера, катери відкрили вогонь без попередження по радіо або будь-якого виклику.

У повідомленні UKMTO зазначається, що судно та екіпаж не постраждали та перебувають у безпеці.

