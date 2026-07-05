Шістнадцять дітей з однієї родини, яких врятували з занедбаного будинку в сільській місцевості штату Огайо, жили в жахливих умовах серед людських екскрементів, майже весь час протягом останніх чотирьох років перебуваючи в ув’язненні в одній кімнаті.

Про це повідомляє АР з посиланням на представників влади, передає Інше ТВ.

Деякі з дітей, виявлених у вівторок, не могли говорити, а одна — 18-річна дівчина з порушеннями розвитку — не могла навіть написати своє ім’я, зазначили слідчі.

«Більшість нашої худоби утримувалася в кращих умовах, ніж ці діти, — сказав шериф округу Вінтон Раян Кейн. – Просто огидна картина».

Батькам дітей та бабусі й дідусю висунули звинувачення у тяжкому злочині — створенні загрози життю дітей, повідомив прокурор.

Влада виявила дітей під час виконання ордера на обшук у межах іншого розслідування, повідомив у середу на прес-конференції генеральний прокурор штату Огайо Енді Вілсон. За словами чиновників, здавалося, що ніхто поза межами родини не знав про цих дітей, які не були зараховані до школи.

«Ми не знали, що там буде 16 дітей, — сказав Вілсон, якому ледь вистачало слів, щоб описати те, що чиновники виявили в крихітному селі Гамден, розташованому в одному з найбідніших округів штату Огайо. – Це те, до чого ми не звикли тут, в Америці».

Врятовані діти виглядали як «дикі тварини»

Шериф розповів, що, судячи з усього, діти проводили більшу частину часу в кімнаті розміром приблизно 12 футів на 12 футів (3,5 метра на 3,5 метра). Він не повідомив, як саме дітей утримували в будинку, але зазначив, що правоохоронці не виявили там жодних кліток.

За словами представників влади, вік дітей коливався від 1,5 до 18 років, серед них були як хлопчики, так і дівчатка. Семеро дітей доставили до лікарень у Коламбусі, а двох — вертольотом. У вівторок одна дитина перебувала у критичному стані, а решту госпіталізували для надання медичної допомоги, повідомив Вілсон.

«Вони виглядали майже як дикі тварини, — сказав Вілсон. – Це було жахливо».

Діти перебували під тимчасовою опікою Департаменту праці та сімейних послуг штату Огайо.

Прокурор округу Вінтон Вільям Арчер заявив, що чотирьом дорослим висунуто звинувачення у злочині другого ступеня за створення загрози життю та здоров’ю дітей, оскільки це пов’язано з «серйозною фізичною шкодою».

Гері Сайдерс-молодший, Гері Сайдерс-старший, Крістіна Сайдерс та Елізабет Сайдерс з’явилися в суді в середу, де суддя від їхнього імені заявив про невизнання вини та встановив заставу в розмірі 300 000 доларів для кожного. Їм ще не призначено адвокатів.

Стів Ірвін, речник офісу генерального прокурора, відмовився повідомити, чи всі діти є братами та сестрами, а також як саме вони пов’язані між собою.

Сусід не бачив «жодних дітей»

Будинок, у якому було знайдено дітей, розташований на дорозі, що пролягає неподалік від крутого залізничного насипу, по якому через Гамден проїжджають гуркітливі потяги. Найближчі сусіди відокремлені деревами та густим чагарником, але будинок добре видно з дороги.

Через відчинені двері було видно уламки сміття всередині, а дерев’яна тераса та задній двір були завалені старими шинами, дитячим стільчиком та іншим мотлохом.

Слідчі зазначили, що члени сім’ї протягом останніх двох десятиліть переїжджали по півдню Огайо і, судячи з усього, уникали реєстрації в медичних та державних установах.

«Ці люди досить добре приховували цих дітей», — сказав Вілсон.

Слідчі перевіряли, чи не надходили в минулому повідомлення про цю сім’ю до будь-яких служб захисту дітей.

60-річний сусід Джозеф Стюарт сказав, що «зовсім не бачив дітей» з того часу, як сім’я оселилася в третьому будинку від його дому, і що, проїжджаючи повз, він чітко бачив будинок і двір.

«Це сумна ситуація», — сказав він. Стюарт мешкає на цій вулиці вже шість років і назвав її «тихим районом».

Населення міста Гамден, яке розташоване приблизно за 60 миль (97 кілометрів) на південний схід від Колумбуса, становить менше 1 000 осіб.

Як повідомляло Інше ТВ, Батька Ілона Маска звинуватили в сексуальному насильстві над дітьми