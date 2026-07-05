На похоронній церемонії 5 липня в Тегерані один із релігійних співаків закликав до смерті президента США Дональда Трампа; натовп скандував «Смерть Америці» та «Смерть Ізраїлю».

Про це повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.

Релігійний співак Мохаммад Расулі, який виступав на церемонії похорону Алі Хаменеї, за кілька годин до молитви за покійного над його тілом заявив: «Чому ми не повинні вбити того, хто вбив мого імама?»

Він продовжив: «Це буде нашою ганьбою, якщо ми не вб’ємо твого вбивцю».

Раніше під час цієї церемонії можна було побачити плакати та написи на підтримку вбивства Дональда Трампа та Біньяміна Нетаньяху. Ці різкі заяви лунають на тлі паралельних переговорів між Тегераном і США про остаточне припинення війни, яка вплинула на світові енергетичні ринки.

В одній зі своїх поетичних реплік на цій церемонії, згадуючи вбивство Алі Хаменеї, колишнього лідера Ірану, у перший день ударів США та Ізраїлю по країні, він сказав: «Клянуся твоєю кров’ю: вбивство Трампа — наш обов’язок».

Він також, згадуючи Дональда Трампа і звертаючись до натовпу через гучномовець, сказав: «Чому найпідліша людина у світі досі жива?». Ці слова були зустрінуті оплесками присутніх.

Під час виступу перед присутніми Расулі закликав їх скандувати гасла «Смерть Америці» та «Смерть Ізраїлю».

За повідомленнями, кількість учасників сьогоднішньої недільної церемонії була помітно більшою, ніж напередодні.

Одночасно з цим над куполом молитовного комплексу було піднято червоний прапор із написом «Я ласарат аль-Хусейн», який є символом кровної помсти за Хусейна ібн Алі, третього імама шиїтів. Багато учасників також тримали в руках червоні прапори на знак кровної помсти.

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що переговори з Іраном відкладено на один тиждень. Під час церемонії з нагоди святкування 250-ї річниці незалежності США він сказав, що Америка під час недавніх атак завдала Ірану «важкого удару», а іранські чиновники зараз «помирають від бажання укласти угоду і відчайдушно шукають шляхи врегулювання. Ми теж дали їм тиждень через церемонію похорону, бо ми хороші люди».

Президент США додав, що в цей період жодна зі сторін не стрілятиме по іншій.

Дональд Трамп сказав: «Усі вони там. Один постріл [і ми могли б знищити їх усіх], але ми цього не робимо, бо тоді нам не з ким буде вести переговори».

Раніше, 20 січня, у відповідь на погрозу Ірану ліквідувати його, він заявив, що «що б не сталося, вся країна злетить у повітря». За його словами, він віддав «надзвичайно жорсткі накази» на той випадок, якщо Іран втілить погрозу замаху на нього: тоді Сполучені Штати «зметуть іранський режим з лиця землі».

Як повідомляло Інше ТВ, Новим очільником Ірану став син загиблого Хаменеї – його називають радикальнішим за батька