Інгульський районний суд міста Миколаєва визнав місцевого жителя винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України і виправдуванні військової агресії РФ.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 29 червня.

У 2022 році обвинувачений спілкувався у проросійських телеграм-групах. «Надеюсь что РФ грохнет Варваровкий мост перед наступлением чтобы нацыки не збежали, все равно он обречён», — написав обвинувачений у відповідь на допис, що починався словами. «#Николаев А мы и есть Россия!..»

В іншій спільноті він висловив бажання, щоб був орган, куди можна заявляти про «недогромадян» (людей налаштованих проти РФ), яких дуже багато в Миколаєві.

Чоловік проживав поряд із залізничним мостом і в липні 2022-го з подвірʼя свого будинку зняв на телефон, як залізницею перевозять солдатів і військову техніку ЗСУ. І потім відправив це відео адміністратору проросійського телеграм-каналу.

У суді він визнав вину частково. Але говорив, що не мав наміру передавати відомості про ЗСУ. Відео нібито зняв випадково. Пояснив, що має поганий зір і скористався відеокамерою телефону, щоб збільшити зображення та побачити “що там їде». Оскільки без запису зображення не збільшувалось, то він увімкнув запис. Далі цей відеозапис переслав для обговорення подій війни в якомусь чаті, куди приєднався, щоб знати обстановку навколо Миколаєва. Надіслав відеозапис в особисті повідомлення адміністратору телеграм-каналу, без наміру надати інформацію ворогу і начебто не підозрюючи, що адміністратор телеграм-каналу міг працювати на РФ. Відео переслав, щоб показати, «що у нас все це теж є». Після того як відео розійшлось по іншим групам, він просив його видалити, тому що розумів, що його можуть викрити через очевидність місця знаходження.

Щодо інших дописів, то не впевнений, чи писав він їх, а якщо і писав, то вважає, що зміст дописів був викривлений кимсь у невідомий спосіб і з невідомою метою. Один із дописів пояснив неприязню до діючого голови облдержадміністрації. Наголосив, що перебуває на антивоєнній позиції і протестував в чаті проти війни і його врешті-решт там заблокували.

Дружина позитивно охарактеризувала обвинуваченого. Розповіла, що вони разом проживають 20 років, він є порядний сімʼянин, не зловживав алкоголем і виконував усю важку роботу по дому. Вони мають довгоочікувану доньку, яка від народження має хворобу серця та інвалідність. Після епідемії ковіду чоловік втратив роботу і заробляв випадковими заробітками, а дружина працює перукарем. Сімʼя не мала достатнього статку. Крім того, на їх утриманні перебуває теща, яка після травми не може самостійно себе обходити. Викриття чоловіка, як переконує дружина, стало для неї шоком, бо вона не здогадувалась про його вчинок. Тим більше, її родич є добровольцем ЗСУ.

У підсумку суд ніяких помʼяшуючих обставин не встановив.

Обвинувачений за сукупністю злочинів отримав 8 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві викрито чергового прихильника «руського міра», який виправдовував збройну агресію рф проти України