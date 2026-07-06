Американські війська значною мірою покинули Естонію після того, як Пентагон призупинив відправку нових підрозділів до Європи та розпочав перегляд глобального розміщення сил.

Про це повідомляє ERR.ee, передає Інше ТВ.

Згідно з чинним договором про військове співробітництво між Естонією та США, на території країни має перебувати американський контингент чисельністю від 500 до 700 військовослужбовців. Однак наразі в країні залишилася лише невелика частина персоналу — переважно обслуговуючі підрозділи.

Голова комісії Рійгікогу з питань державної оборони Калев Стойческу заявив, що йдеться про тимчасове призупинення ротації та більш широкий перегляд присутності США в Європі.

«Вони розпочали ротацію, але її реалізація призупинена до остаточного рішення щодо присутності збройних сил США в Європі. Це рішення може бути ухвалено протягом шести місяців», — зазначив він.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив, що поточна ситуація пов’язана з плановою літньою ротацією, однак точні терміни повернення нових підрозділів поки що невідомі.

«Американці традиційно проводять ротацію влітку. Зараз триває цей процес, але через перегляд структури сил ми поки що не знаємо, скільки військовослужбовців і які підрозділи прибудуть», — заявив він.

За оцінками естонських політиків, Вашингтон прагне перерозподілити відповідальність за безпеку в межах НАТО, посилюючи роль європейських країн в обороні регіону. При цьому військові контингенти Великої Британії та Франції й надалі залишаються в Естонії та дотримуються планової ротації.

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