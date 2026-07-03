У четвер уряд Естонії схвалив законопроект, який створить умови для заборони громадянам Росії та Білорусі, які не мають постійного дозволу на проживання в Естонії, а також компаніям цих країн та юридичним особам, що перебувають під їхнім контролем, купувати нерухомість у будь-якій частині країни.

Про це пише LRT.lt, передає Інше ТВ.

Ця поправка спрямована на зменшення ризику того, що ворожі держави можуть використовувати майно в Естонії для розвідувальних та впливових операцій, підготовки актів саботажу або створення стратегічно важливих опорних пунктів.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Таро, Естонія має запобігти будь-яким каналам, через які ворожа держава могла б скористатися поточною ситуацією у сфері безпеки.

«Росія довела, що готова використовувати всі можливі засоби для досягнення своїх цілей — від військової сили до розвідки, операцій впливу та саботажу. Нерухомість може дозволити створювати постійні опорні пункти в Естонії, збирати розвідувальну інформацію або готувати діяльність поблизу стратегічних об’єктів. Естонська держава не зобов’язана дозволяти громадянам держав-агресорів та контрольованим ними компаніям вільно придбавати тут майно», — заявив І. Таро.

Законопроект надає уряду повноваження визначати країни, громадяни та компанії яких, що володіють нерухомістю, можуть становити загрозу безпеці або громадському порядку Естонії. На першому етапі такими країнами планується визначити Росію та Білорусь.

Заборона поширюватиметься на громадян зазначених країн, які не мають довгострокового дозволу на проживання або права постійного проживання в Естонії. Вона також діятиме щодо компаній, зареєстрованих у Росії та Білорусі, а також будь-якої юридичної особи, кінцевий бенефіціар якої підпадає під ці обмеження, незалежно від місця реєстрації.

«Обмеження має діяти на практиці, а не лише на папері. Його не можна обійти, створивши компанію в Естонії чи іншій європейській країні з метою придбання нерухомості. Під час кожної угоди ми маємо перевіряти, хто фактично контролює компанію та в чиїх інтересах придбавається майно, — заявив І. Таро. — Естонія діє спільно зі своїми сусідами — Фінляндією та Латвією, які вже запровадили аналогічні обмеження. Діючи разом, ми захищаємо стабільність і безпеку всього регіону».

Обмеження діятиме на всій території Естонії й охоплюватиме право власності на квартири, право забудови та придбання часток нерухомості. Закон не матиме зворотної сили й не торкнеться майна, яке вже належить громадянам цих країн. Заборона також не поширюється на громадян Росії та Білорусі, які мають довгостроковий дозвіл на проживання або право постійного проживання в Естонії. Оренда нерухомості, як і раніше, буде дозволена.

В обґрунтованих виняткових випадках уряд зможе видавати дозвіл на придбання нерухомості.

Очікується, що вплив законопроекту на ринок нерухомості буде незначним. Згідно з даними про угоди за 2025 рік, запропоновані обмеження торкнулися б близько 600 угод з нерухомістю. Проте очікується, що ця поправка матиме значний позитивний вплив на національну безпеку та громадський порядок Естонії.

Планується, що закон набере чинності 1 січня 2027 року.

Як повідомляло Інше ТВ, з 1 липня РФ закрила 7 залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією