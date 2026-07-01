РФ з 1 липня тимчасово призупинить рух через залізничні пункти пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією.

Про це йдеться в розпорядженні російського уряду.

Призупиняється рух людей, транспортних засобів, товарів і вантажів, – йдеться у повідомленні, а терміни дії обмежень, як і офіційні причини такого рішення не вказуються.

На російсько-фінляндській ділянці кордону рух тимчасово припиняють через пункти Виборг і Свєтогорськ у Ленінградській області, Вяртсіля та Люття в Карелії, а також Санкт-Петербург-Фінляндський у Санкт-Петербурзі.

Окрім цього, залізничний рух зупинять у Псковській області — на російсько-естонській ділянці через пункт пропуску Печори-Псковські, а також на кордоні з Латвією через пункт Питалово.