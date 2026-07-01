Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 404 760 (+1 210) осіб
танків – 12 069 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 856 (+5) од.
артилерійських систем – 45 111 (+71) од.
РСЗВ – 1 903 (+2) од.
засоби ППО – 1 459 (+4) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 782 (+5) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 383 067 (+1 891) од.
крилаті ракети – 4 797 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 114 499 (+395) од.
спеціальна техніка – 4 369 (+1) од.
Дані уточнюються.