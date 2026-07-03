Федеральна прокуратура Німеччини при Федеральному суді офіційно висунула обвинувачення громадянину України у справі про підрив газопроводів “Північний потік-1” і “Північний потік-2”. Оскільки мова йде про нібито “воєнний злочин”, обвинувачення й всю справу прокуратура передала до сенату з питань державної безпеки Ганзейського вищого регіонального суду в Гамбурзі.

Про це пише OBOZ.UA.

Прокуратура назвала обвинуваченого “Сергієм К., офіцером української армії у 2022 році”. Вочевидь, мова про Сергія Кузнєцова, хоча загалом німецькі слідчі підозрюють у підриві російських газопроводів сімох українців.

За версією прокуратури, “Сергій К. підозрюється у співучасті у воєнному злочині”, а саме “в нападі на цивільні об’єкти”, в “організації вибуху” і “порушенні роботи підприємств, що забезпечують суспільні потреби”.

Обвинуваченого названо офіцером української армії у 2022 році. Слідство стверджує, що після початку повномасштабної війни Росії проти України він та інші військовослужбовці “за дорученням державних структур в Україні” розробили план знищення обох російських газопроводів в Балтійському морі.

“Метою було назавжди припинити постачання газу цими трубопроводами та перешкодити Росії використовувати доходи від продажу природного газу для фінансування своїх військових зусиль”, – визнали прокурори.

Прокуратура вважає, що для операції було створено групу з кількох професійних водолазів, шкіпера та фахівця з вибухівки, а Сергій Кузнєцов нібито керував цією групою.

4 вересня 2022 року він в’їхав до Німеччини через Польщу “з підробленим українським паспортом”. Потім учасники групи вийшли в море на яхті, яку через посередників орендували в німецької компанії.

Згідно з обвинуваченням, на яхті група перевезла “велику партії вибухівки, придатної для військового застосування”.

До 22 вересня 2022 року група, як стверджує прокуратура, встановила на трубопроводах на дні моря кілька зарядів із таймерами. Вибухи сталися 26 вересня і “завдали газопроводам важкі пошкодження”.

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