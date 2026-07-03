Протягом 2-го та в ніч проти 3 липня на Миколаївщині виникло 39 пожеж, з яких 6 було через російські обстріли.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Російські війська знову не полишали терор цивільного населення у Миколаєві. Рятувальники ліквідовували пожежі, які виникали внаслідок обстрілів. Так, у приватному секторі виникли пожежі двох будинків на площі 90 кв. м, а також займання сухої трави на площі 100 кв. м. Двом жінкам медики надали першу допомогу на місці. Також внаслідок атаки госпіталізували чоловіка, який перебував у важкому стані.

В іншому районі міста внаслідок падіння уламків БпЛА виникла масштабна пожежа сухостою на відкритій території площею 100 га. Внаслідок її розповсюдження пошкоджено 1 житловий будинок та 2 споруди, що не експлуатуються. Від вогню вдалось вберегти 20 будинків.

Вже надвечір ворог атакував автозаправну станцію у Костянтинівській територіальній громаді Миколаївського району. На жаль, загинув 45-річний чоловік. Ще двох чоловіків госпіталізували. Унаслідок атаки знищено будівлю АЗС та два автомобілі. Виникла пожежа , яку ліквідували вогнеборці ДСНС.

Пізніше ще одне влучання в АЗС з подальшою пожежею зафіксоване у Нечаянській територіальній громаді Миколаївського району. На щастя, ніхто не постраждав.

У Веснянській територіальній громаді Миколаївського району, внаслідок влучання, виникла пожежа на території фермерського господарства, яку ліквідували вогнеборці. На цій локації поранення отримав 59-річний чоловік. Він самостійно звернувся до медичного закладу.

Ще 23 пожежі сухої трави, пожнивних залишків та сміття не пов’язані з російськими обстрілами.

У Воскресенській територіальній громаді Миколаївського району разом з сухостоєм (1 га) палала пшениця на корені (3 га). Завдяки вчасно вжитим заходам вдалось не допустити розповсюдження полум’я на 99 га врожаю майбутнього хлібу.

Вогнем знищено понад 165 га територій.

Під час пожежі літньої кухні, господарчих споруд, сухої рослинності та пшениці на корені на присадибній ділянці (загальна площа 1 га) у с. Воронівка Олександрівської ТГ Вознесенського району постраждали: жінка 1954 р.н. (попередньо термічні опіки тулуба) та жінка 1982 р.н. (отруєння продуктами горіння). Від госпіталізації вони відмовились.

Також господарчі споруди гасили у Миколаєві, Горохівській ТГ Баштанського району, Єланецькій ТГ Вознесенського району, Костянтинівській ТГ Миколаївського району.

Пожежу даху приватного житлового будинку приборкали у с. Галицинове Галицинівської ТГ Миколаївського району на площі 30 кв. м.

У Коблівській ТГ Миколаївського району, своєю чергою, загасили пожежу складського приміщення з автозапчастинами на площі 60 кв. м.

Залучались понад 240 вогнеборців, 60 одиниць техніки, відділення місцевих пожежних охорон «Галицинове», «Прибузьке», «Коблево», «Рибаківка», «Горохівське», «Шевченкове», «Широколанівське», «Тридуби», «Прибузьке», «Олександрівка», також в окремих епізодах залучалась допоміжна техніка лісівників, приватних підприємців, фермерських господарств та комунальних підприємств.

Як повідомляло Інше ТВ, Один загиблий, 7 постраждалих, пошкодження будинків та АЗС – наслідки обстрілів Миколаївщини за добу (ФОТО)