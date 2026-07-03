Учора протягом всього дня ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed».

Про наслідки йдеться в зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих обстрілів по області за минулу добу станом на 07:00 3 липня, передає Інше ТВ.

м. Миколаїв:

Внаслідок ранкової атаки «Shahed» на місто Миколаїв постраждали чотири людини. Двох чоловіків віком 58 та 71 років було госпіталізовано. На сьогоднішній ранок у одного чоловіка стан тяжкий, стабільний, в іншого – середньої тяжкості. Ще двоє постраждалих – чоловік та жінка – отримали гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці. Пошкоджено десять приватних будинків, будівлю підприємства, автомобіль. Також виникла пожежа на відкритій території, яку ліквідували рятувальники.

Миколаївський район:

Вдень ворог атакував БпЛА типу «Shahed» АЗС у Костянтинівській громаді. Внаслідок удару загинув 45-річний чоловік. Ще двоє чоловіків віком 33 та 44 років отримали поранення, їх було госпіталізовано. На ранок стан одного чоловіка тяжкий, стабільний, іншого – середньої тяжкості. Знищено будівлю АЗС та три легкові автомобілі.

У Веснянській громаді ударний БпЛА типу «Shahed» атакував фермерське господарство. Поранення отримав 59-річний чоловік. Він самостійно звернувся до медичного закладу. Надалі проходитиме лікування амбулаторно. Пошкоджено складське приміщення.

У Нечаянській громаді внаслідок удару БпЛА типу «Shahed» виникла пожежа та пошкоджено будівлю АЗС. Постраждалих немає.

Крім того, ворог атакував ударним дроном типу «Молнія» Куцурубську громаду. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також ворог вісім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Крім того, завдав удару по Куцурубській громаді, попередньо з РСЗВ. Постраждалих немає.