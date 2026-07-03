Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Польщу. За даними Wirtualna Polska, Київ планує запропонувати Варшаві спільного історичного героя для українського Пантеону.

Йдеться про Марка Безручка — командира армії Української Народної Республіки, який у 1920 році співпрацював із польськими військами під час походу на Київ та обороняв Замостя від Червоної армії.

Про реакцію на цю пропозицію в Польщі розповідає Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Голова клубу партії Polska 2050 Павел Шліз заявив, що вітає такі ініціативи як крок до покращення польсько-українського діалогу.

«Мене дуже тішить, що нарешті є розмова, а не обмін нагородами. Бо що нам приніс обмін нагородами? Три стовбці підтримки пана Президента? Натомість польсько-українські відносини жахливо зіпсовано і знищено», – заявив політик.

Депутат польської «Громадянської коаліції» Яцек Карновський вважає, що Польща повинна розглянути українську пропозицію щодо спільного історичного героя. Він додав, що в цій справі уряд і президент мають виробити спільну позицію, щоб уникнути розбіжностей і забезпечити узгоджений підхід у польсько-українських відносинах.

«МЗС і президент мають виробити позицію, бо це питання закордонної політики. Вони не повинні нас ділити – справи безпеки і закордонної політики. І ця відповідь має бути узгоджена, а не так, що ми тут змагаємося, а особливо пан Президент в такій антиукраїнськості, бо це справді не йде на користь», – сказав Яцек Карновський.

Опозиція не вірить у добрі наміри української влади. Депутат від партії «Право і справедливість» Збіґнєв Кузьмюк вважає, що президенту України Володимиру Зеленському вигідна ескалація конфлікту з Польщею, оскільки це, на його думку, може підвищувати його підтримку серед виборців.

«Він хоче грати на тій ноті бандеризму, і на цьому піднімати собі довіру. Тим більше, що вже офіційно з’явилася кандидатура Залужного. І я думаю, що в цьому протистоянні Зеленський не має шансів, тож він шукатиме таких атак, хоч це очевидно шкодить Україні. Зеленський не сподівався такої чіткої реакції, тим більше не лише Польщі, але й західного світу. І звідси таке намагання покращення позиції», – підкреслив представник «Права і справедливості».

За інформацією польських медіа, візит українського міністра має також стати нагодою для обговорення історичного діалогу між країнами та подальших двосторонніх відносин.

Довідково

Марко Безручко (1883–1944) — український генерал армії Української Народної Республіки, який воював у часи Першої світової та українсько-більшовицької війни.

Під час війни 1920 року він командував 6-ю Січовою дивізією, яка разом із польськими військами брала участь у поході на Київ. Також його підрозділи брали участь в обороні Замостя від Червоної армії та у боях проти кінноти Будьонного.

Після поразки УНР жив у еміграції, зокрема у Польщі. У Варшаві він помер у 1944 році і був похований на православному цвинтарі на Волі, де також поховані інші українські військові діячі.

Як повідомляло Інше ТВ, У канцелярії президента Польщі Західну Україну назвали “Східною Малопольщею”