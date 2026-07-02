Майбутнє будівництво Національного пантеону в Україні з іменами людей, які боролися за вільну Україну, знову викликало гостру реакцію польських політиків.

Про це пише «ОСТРОВ» з посиланням на польське видання “Rzeczpospolita“.

“На мою думку, і насамперед на думку пана президента (Кароля Навроцького), але, гадаю, й на думку переважної більшості поляків, прославлення Бандери, злочинців, які скоїли нелюдські злочини геноциду на Волині та у Східній Малопольщі, — це не шлях до Заходу, до світу цивілізації, до спільних європейських чи трансатлантичних цінностей, — прокоментував глава Канцелярії Президента Польщі Збігнєв Богуцький внесення Володимиром Зеленським до Верховної Ради законопроєкту про будівництво Національного пантеону. – Це законодавство української держави, вони мають суверенітет і свободу ухвалення рішень; питання лише в тому, наскільки ці рішення правильні”.

Термін “Східна Малопольща” використовувався за часів Другої Речі Посполитої (1918–1939), коли польська влада офіційно забороняла вживання назв “Західна Україна” та “Східна Галичина”, розглядаючи ці території як частину польської держави.

Термін «Małopolska Wschodnia» був не просто географічним позначенням. Його використання було частиною державної політики Польщі, спрямованої на відмову від визнання української національної територіальної термінології. Саме тому вживання цієї назви сучасними польськими політиками неминуче сприймається в Україні як політично чутливий сигнал.

Від Інше ТВ. До того ж, це дуже схоже на російський наратив про «Малоросію».

Як повідомляло Інше ТВ, Польща погрожує заблокувати вступ України до ЄС через вшанування ОУН та УПА