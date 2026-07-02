Головна пам’ятка Лувра — «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі — переїде до окремого підземного залу з власним входом. У залі буде виставлено лише цей шедевр.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Переможців міжнародного конкурсу, які спроектують зал для «Мони Лізи», оголосили днями в Парижі — це бюро з Нью-Йорка та паризька студія. Їх обрали з-поміж 100 претендентів.

Мета нестандартного проєкту — вирішити проблеми з потоком відвідувачів до «Мони Лізи». Щороку Лувр, найпопулярніший у світі музей, приймає близько 9 мільйонів відвідувачів, і три чверті з них — близько 7 мільйонів осіб — приходять до музею спеціально заради «Мони Лізи».

Щодня через зал, де виставлено шедевр Леонардо да Вінчі, проходять від 20 до 24 тисяч туристів. Згідно з правилами, кожен із них може постояти перед картиною менше хвилини. Одночасно в приміщенні можуть перебувати не більше 250–300 відвідувачів, яким доводиться ділити увагу між знаменитим портретом та ще 43 картинами, що висять у залі.

Окремий зал для «Мони Лізи» розташується під східним внутрішнім двором. Відвідувачі зможуть придбати спеціальний квиток і потрапити до цього залу окремо, не проходячи через музей.

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