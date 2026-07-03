Російські війська продовжують системно використовувати небезпечні хімічні речовини подразнювальної дії поряд із традиційними засобами вогневого ураження. Лише у червні 2026 року зафіксовано майже 200 таких випадків, тоді як у травні їх було майже 250.

Про це повідомляє Командування Сил підтримки ЗСУ, передає Інше ТВ.

Противник застосовує газові гранати К-51 та РГ-Во, а також саморобні контейнери, споряджені речовинами CS і CN. Основний спосіб доставки — скид з безпілотних літальних апаратів. Такі засоби найчастіше використовуються по позиціях Сил оборони України, щоб змусити військовослужбовців залишити укриття та отримати тактичну перевагу на певних ділянках фронту.

Підрозділи радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗС України здійснюють фіксацію кожного випадку застосування небезпечних хімічних речовин, а відібрані зразки передаються на дослідження.

Від початку повномасштабної агресії рф військами радаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗСУ зафіксовано понад 13 700 випадків застосування небезпечних хімічних речовин проти Сил оборони України.

Як повідомляло Інше ТВ, за січень 2026 року зафіксовано 224 випадки застосування небезпечних хімічних речовин