З 29 червня по 1 липня у м. Козин (Київської області) проходив чемпіонат України з гольфу серед осіб з порушеннями слуху. У змаганнях взяли участь спортсмени з Київської, Івано-Франківської та Миколаївської областей.

Як повідомляє Миколаївський «Інваспорт», Миколаївщину гідно представили Назарько Антон, Козлов Андрій, Безверха Інна.

Наші спортсмени здобули дві медалі: Андрій Козлов – «золото» у міні-гольфі (паттінг), Інна Безверха – «срібло» у гольфі.

Як повідомляло Інше ТВ, Пара-армрестлери Миколаївщини здобули три нагороди «Кубка Лева» (ФОТО)