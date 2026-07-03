На платформі Polymarket з’явилася ставка в розмірі 400 000 доларів на те, що вже до кінця 2026 року глава рф володимир путін втратить своє президентське крісло.

Про це пише Forbes.

Користувач зробив кілька ставок, що стосуються Росії та України, але найбільша з них – це контракти «Так» на суму 409 000 доларів США на запитання «Чи звільниться Путін з посади президента Росії до 31 грудня 2026 року?», з яких 50 000 доларів США було придбано рано вранці в четвер.

Ставка користувача значною мірою проти ринку, оскільки букмекери вважають, що існує лише 12% ймовірність того, що Путін програє президентство Росії, навіть якщо він не буде переобраний до 2030 року.

За даними NBC News, таємничий гравець може заробити до 2,5 мільйона доларів, якщо ставка вирішиться на його користь.

Друга за величиною ставка користувача — 61 000 доларів на те, що Україна поверне Крим до кінця року, результат, який, на думку ринку, має лише 12% ймовірність.

Схоже, що таємничий гравець приєднався до Polymarket у квітні цього року, а його обліковий запис пов’язаний з обліковим записом X без публікацій.

Що нам відомо про справи про політичні інсайдерські ставки?

У квітні солдата спецпризначенців США, який брав участь у рейді з метою захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, було звинувачено у використанні секретної інформації з метою виграшу понад 400 000 доларів на Polymarket. Міністерство юстиції заявило, що солдата звинувачено у незаконному використанні конфіденційної урядової інформації з метою особистої вигоди. Солдат зробив 13 ставок на ринках, пов’язаних з Мадуро та Венесуелою, наприкінці грудня минулого року, лише за кілька днів до рейду, і в результаті заробив приблизно 409 881 долар. В окремому інциденті наприкінці квітня Kalshi оголосила про призупинення дії облікових записів трьох політичних кандидатів, які робили ставки на результат власних виборчих перегонів.