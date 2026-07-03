Президент на саміті НАТО не потрібен, він шкодить Чехії.

Так прем’єр-міністр Андрей Бабіш оцінив у четвер майбутню участь президента Петра Павела на саміті НАТО, що відбудеться 7—8 липня в турецькій Анкарі, відповідаючи на запитання законодавців у Палаті депутатів.

Про це повідомляє «Чеське Радіо», передає Інше ТВ.

Уряд Бабіша з самого початку не бажав участі Павела в саміті, всупереч майже 30-річній традиції, що чеську делегацію на самітах НАТО очолював президент. Але на виконання забезпечувального заходу, накладеного Конституційним судом, уряд був змушений акредитувати на саміті і президента.

При цьому, попри протокол самітів НАТО, за яким голова держави завжди має першість перед головою уряду, Бабіш оголосив головою делегації себе. Він також має намір узяти участь в обох головних заходах саміту — неформальній вечері голів держав і урядів і в офіційних переговорах. Президентові ніякої формальної ролі не залишається.

«Наш уряд не хоче, щоб він був присутній в Анкарі. Він шкодить Чехії. Це неймовірно. Ми йому це вже не раз пояснювали. Ми його справді там не потребуємо», — сказав Бабіш у парламенті.

За його словами, він виступить на саміті з промовою, схваленою урядом. «І навіть якби керівником делегації був пан президент, він просто зачитав би те, що припише йому уряд», — заявив прем’єр.

І з приводу того, що уряд погодився з головуванням Павела в чеській делегації на майбутньому засіданні Генеральної асамблеї ООН, Бабіш додав: «Так само ми йому це припишемо на Генеральній асамблеї. Він отримає нашу промову, яку там зачитає — так це працює».

У Чехії за зовнішню політику відповідає уряд. Але президент, відповідно до Конституції, представляє країну за кордоном.

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