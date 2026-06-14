«Якби це залежало від мене, я б негайно припинив тимчасовий захист. Їх (українців. – Ред.) тут забагато, і громадяни скаржаться», – сказав спікер Палати депутатів Чехії та голова партії «Свобода і пряма демократія» Томіо Окамура.

Про це повідомляє RFI Українською з посиланням на Ceske Noviny, передає Інше ТВ.

За словами Токамури, українські біженці повинні будуть покинути Чехію не пізніше закінчення війни. Втім, на думку представників інших партій, зокрема коаліційних, українці в Чехії необхідні для забезпечення діяльності в будівельній галузі, охороні здоров’я чи соціальних послугах.

Його слова викликали обурення у голови Громадянської демократичної партії (ГДП) Мартина Купки, який був з Окамурою на одній дискусійній панелі в ефірі Prima TV.

«Ви просто доводите, що, коли вас хтось називає комерційним фашистом, це доречно», – сказав голова опозиційної ГДП. Він додав, що 400 тисяч українських біженців, серед іншого, забезпечують Чехії звільнення від міграційного пакту ЄС щодо переселення мігрантів.

Купка визнав, що його політсила підтримає деякі запропоновані посилення умов проживання для українських біженців, які стосуються, наприклад, соціальних виплат чи технічного стану українських транспортних засобів.

Станом на лютий 2026 року в Чехії за тимчасовим захистом було зареєстровано понад 398 тисяч українців. Чеська Республіка прийняла найбільшу кількість українських біженців на душу населення в ЄС.

Як повідомляло Інше ТВ, у листопаді 2025 року Окамура зняв прапор України з парламенту Чехії: розлючені депутати повісили три нових (ВIДЕО)