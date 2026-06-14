Сьогодні, 14 червня, вдень внаслідок атаки БпЛА у Харкові загорілася будівля художнього музею. Вогонь охопив понад 1200 кв. м.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Інше ТВ.

За попередніми даними, постраждало 4 людей, з них одна дитина.

До евакуації музейних експонатів долучилися рятувальники, комунальники, керівництво міста, волонтери та небайдужі харків’яни.

До ліквідації пожежі під загрозою повторних обстрілів залучені підрозділи ДСНС, а також усі екстрені та комунальні служби міста.

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