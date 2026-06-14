Президент України Володимир Зеленський озвучив статистику ударів росіян по мирних українцях і нагадав, що Україна просить допомоги партнерів у захисті від ворога.

«Сотні ударів завдає Росія по українських містах і громадах, щодня атакуючи нашу цивільну інфраструктуру. Лише за цей тиждень росіяни випустили по Україні 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіаційних бомб та 17 ракет різних типів. Протидії цим ударам має стати більше. Готуємося до зустрічей з партнерами, щоб посилити наш захист від цього російського терору. Попереду саміти G7, ЄС і НАТО. І дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями. Очікуємо на змістовні зустрічі з партнерами.

Передусім потрібна підтримка ППО та нашої далекобійності, розширення співпраці у форматі Drone Deals та подальше посилення санкційного тиску на Росію. Маємо завершити цю війну достойно та з гарантованою безпекою. І саме завдяки силі, єдності партнерів та тиску на Росію це можна зробити довготривало. Дякую всім, хто нам допомагає!», – мовиться в сьогоднішньому повідомленні Президента, яке супроводжує відео наслідків російських атак цього тижня.

Як повідомляло Інше ТВ, Ворог атакував Україну 98 дронами, 91 збили