Сьогодні, 14 червня, близько 07:00, у Південноукраїнську по вулиці Об’їздній сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Hyundai Sonata під керуванням 24-річного чоловіка та 54-річного пішохода.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, водій автівки допустив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину, попередньо, по нерегульованому пішохідному переходу. У результаті автопригоди від отриманих травм пішохід помер на місці події.

Слідчі поліції кваліфікували подію, попередньо, за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: (093) 714 45 20 або 102.

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