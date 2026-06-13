Прокуратура Миколаївської області оскаржила запобіжний захід підозрюваному у смертельній ДТП в Миколаєві — замість застави тримання під вартою

За апеляційною скаргою прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва Миколаївський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та обрав 53-річному жителю Миколаєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Чоловік підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, 23 травня 2026 року підозрюваний, перебуваючи за кермом автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, рухався проспектом Богоявленським у Миколаєві.

Проїжджаючи перехрестя на заборонний сигнал світлофора, він здійснив наїзд на 36-річного чоловіка, який перетинав проїзну частину по пішохідному переходу на дозволений сигнал світлофора.

Унаслідок отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Раніше ухвалою Інгульського районного суду міста Миколаєва у задоволенні клопотання сторони обвинувачення про тримання під вартою було відмовлено, а до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Не погодившись із таким рішенням, прокурор оскаржив його в апеляційному порядку. 11 червня 2026 року апеляційний суд підтримав доводи прокурора та задовольнив апеляційну скаргу.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.