Порт Темрюк знаходиться на Таманьському півострові у Краснодарському краї РФ. Це один із ключових портів РФ, який забезпечує перевалку пального, газу, логістику до Криму та окупованих територій, а також до окупаційних військ.

Перша пожежа виникла на території терміналу скраплених вуглеводневих газів компанії «Таманьнефтегаз» – найбільшого на півдні рф комплексу з перевалки скраплених вуглеводнів. Резервуарний парк перевалочного комплексу становить 28,8 тис. м³ та включає резервуари для зберігання пропану і бутану під тиском. Також на об’єкті функціонують окремі насосні станції для кожного виду газу.

Друга сигнатура пожежі фіксується в районі стоянки вантажного транспорту та складської інфраструктури. Характер і масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Місцева влада підтвердила влучання.