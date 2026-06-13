Ця неймовірна історія про материнський інстинкт та людяність стала вірусною у соцмережах.

Пташка заблокувала рух трактора, щоб захистити майбутнє потомство.

Інцидент стався у провінції Маніса, Туреччина. Фермер Хакан Алпар орав поле. Велика техніка рухалася полем, але маленька пташка раптом вибігла назустріч, розправила крила і відчайдушно не сходила з місця, вимагаючи зупинити машину.

Коли тракторист зупинив машину і підійшов ближче, він побачив, що на землі, прямо на шляху техніки, знаходилася кладка яєць.

Чоловік виявився дуже уважним до природи. Він підняв плуг і акуратно об’їхав гніздо, зберігши майбутніх пташенят у безпеці.