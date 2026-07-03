Через учорашній удар по Києву загинуло 30 людей. Майже сто людей було поранено, і серед них є і діти. Ввечері під ударами були Кривий Ріг, Харківщина і Херсон.

Про це йдеться в коментарі Президента України Володимира Зеленського, передає Інше ТВ.

«Зараз у Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях російських ударів минулої ночі. Значну частину завалів уже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв’язок. Пошукова операція буде продовжуватись стільки, скільки буде потрібно. Станом на зараз відомо, що через учорашній удар по Києву загинуло 30 людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Майже сто людей було поранено, і серед них є і діти.

Учора ввечері росіяни атакували Кривий Ріг, вдарили по території звичайного гаражного кооперативу. Сім людей було поранено. Пошкоджені житлові будинки, дві школи. Вночі атакували приватний будинок на Харківщині. Шість людей травмовано, і троє з них діти. Учора вдень росіяни завдали ракетних ударів по обласній лікарні в Херсоні. Точно знали, куди бʼють і що військового сенсу в цьому немає. На жаль, загинув лікар, також було поранено медсестру. Вночі на Сумщині дроновим ударом по багатоповерхівці вбили чотирьох людей, серед них мама і донька. Мої співчуття рідним та близьким.

Щодня й щоночі росіяни бʼють по звичайній цивільній інфраструктурі, і терор – це єдине, що в них залишилося як аргумент не зупиняти війну. Надійний захист українського неба потрібен як передумова для дипломатії. Розраховуємо на підтримку партнерів, передусім з антибалістикою. Вдячний усім, хто вже допомагає», – йдеться в коментарі Президента.

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Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні вночі росіяни атакували Україну двома ракетами та 105 БпЛА – більшість знешкоджено, але атака ще триває