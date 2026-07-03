У 425 окремому штурмовому полку «Скеля» ідентифікували приблизно 500 військовослужбовців із наркозалежністю.

Про це повідомив начальник групи цивільно-військового співробітництва 425 окремого штурмового полку «Скеля» в інтерв’ю «Радіо Свобода» Андрій Сурай.

«У нас на цю мить у районі 500 — там 539, я можу після 500 помилитися, — які стоять на метадоновій програмі. Ми їх відправляємо до спеціалізованих медустанов. Там де є лікарі, які мають право видавати [метадон], де є догляд, журнали тощо. У нас немає механізму. Ми не можемо його отримати, щоб видати», — сказав Сурай.

Раніше військова омбудсменка зазначала, що у «Скелі» виявили близько двох тисяч військовослужбовців із наркотичною залежністю, після чого була скликана міжвідомча нарада.

Сурай пояснив, що число приблизно дві тисячі базується на даних, які підрозділ передавав самостійно. За його словами, це є результатом не військово-лікарської комісії, а внутрішніх спостережень і фіксації випадків під час проходження служби.

«Тобто це не вони виявили, це ми сказали про це. Як ми це виявили? Тут ключове — ми виявили. Коли люди приїжджають до нас, у ВЛК написано, що вони придатні й повинні виконувати свій конституційний обов’язок. Під час навчання, у перші кілька днів у частині в них починається так звана ломка, їм стає зле. Вони звертаються до лікарів. І лікарі розуміють що це, і надають препарати, які зменшують біль і допомагають пережити ломку… Це ми їх виявили. Більшість із них з часом перестала бути наркозалежними, але ми це зафіксували. І коли до нас приїжджала перевірка з Офісу омбудсмена, ми показали: дивіться, кого нам присилають. І ми із цим постійно працюємо. Нам доводиться із цим працювати», — зазначив Сурай.

Він також назвав непідтвердженими чутками заяви, про те, що мобілізованих, які зазнавали насильства, вивозили деінде на час перевірок у підрозділі.

«Я прошу не маніпулювати фразою “наркозалежні”. Хто це повинен визначити — лікарі чи він сам себе. [Кажуть]: “Вивозять наркозалежних, які не повинні там бути”. Хто їх визначив? Люди постійно переміщуються. Від того, що у нас перевірка, […] війну ніхто не скасовував. Ба більше, нам додали один напрямок. Бойова робота триває, люди виходять на завдання. Ті, хто пройшов БЗВП, виходять на злагодження. Зі злагодження їдуть до місця, де готуються до виходу. Це постійний мурашник», — сказав Сурай.

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