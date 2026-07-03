У Міноборони анонсували перевірки ТЦК в Одесі та Миколаєві й підготовку реформи системи.

Про це повідомив заступник міністра оборони Василь Шкураков, повідомляють Новини.Live.

Також триває перевірка в Уманському ТЦК — його керівника вже перевели на іншу посаду, а всі проблемні випадки аналізують окремо.

Крім цього, Шкураков наголосив, що у відомстві вважають неприпустимими випадки незаконного вилучення телефонів у мобілізованих чи приниження людської гідності під час роботи ТЦК.

Посадовець анонсував реформу системи ТЦК — її вже готують, а найближчим часом планують представити на розгляд уряду.

Нагадаємо, У Миколаєві в ТЦК чоловіку зламали ребра і 18 днів чекали, коли вони самі зростуться