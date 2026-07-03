Турецька влада заборонила круїзному лайнеру, що обслуговує американських ЛГБТК+ мандрівників, заходити до портів країни, посилаючись на «моральні норми» та «сімейні цінності», заявив у четвер генеральний директор компанії з організації заходів, яка стоїть за майбутнім середземноморським туром.

Про це повідомляє CNN.

За даними Atlantis Events, яка організовує подорож, круїз «Афіни до Венеції», який відправляється з Греції 5 липня, мав пришвартуватися в жвавому турецькому портовому місті Кушадаси через два дні, а потім вирушити до Стамбула.

Але місцева влада Туреччини заявила, що скасувала «захід», оскільки корабель, який, як очікується, прийме понад 1000 пасажирів зі США, був зафрахтований групами, «відомими своєю поведінкою, несумісною з устроєм нашого суспільства та нашими моральними цінностями».

За даними MarineTraffic, судно під назвою Scarlet Lady належить круїзній лінії Virgin Voyages, яку підтримує Річард Бренсон. Atlantis Events заявила, що тепер зупинятиметься в Каїрі, Єгипет, та на грецькому острові Крит замість Туреччини.

Партія справедливості та розвитку президента Туреччини Таїпа Ердогана протягом останнього десятиліття застосовує дедалі жорсткішу риторику проти ЛГБТК+ спільноти, що викликало осуд з боку правозахисних груп. Влада заборонила проведення прайдів у Стамбулі з 2015 року, посилаючись на проблеми громадської безпеки.

«Чесно кажучи, це досить приголомшливо. Я маю на увазі, що причина цього полягає в тому, що це гей-група», – сказав CNN Річ Кемпбелл, президент і генеральний директор Atlantis Events, про рішення Туреччини заблокувати відвідування круїзних лайнерів.

«Мене дуже непокоїть, коли країна вирішує, що може вибирати, яким туристам дозволено в’їжджати, а яким ні», – додав він.

Кемпбелл сказав, що це вперше за 36 років, коли компанії «активно сказали, що ми можемо не пришвартуватися тут через те, ким ми є».

За словами Кемпбелла, приблизно 1100 з 1900 очікуваних гостей подорожі є зі Сполучених Штатів. Решта мандрівників – з Великої Британії, Канади та Австралії, серед інших країн.

На веб-сайті Atlantis 10-денна подорож описується як «епічна пригода», що дозволяє «чудовим друзям» подорожувати островами Середземного моря, включаючи сонячні місця, такі як Грецькі острови та Хорватія.

Влада турецької провінції Айдин, де розташований порт Кушадаси, заявила, що «абсолютно немає можливості, щоб ця група відвідала нашу провінцію для участі в заході такого характеру».

У четвер компанія Atlantis повідомила пасажирам новину, заявивши, що «через обставини, які ми не можемо контролювати, нам довелося змінити порти в нашому маршруті, щоб виключити обидва заходи до Туреччини», оскільки ці зупинки були скасовані турецькою владою.