Інформація про вчинений злочин на вул. Андрія Покровського надійшла до операторів спецлінії 102 від потерпілої після опівночі 1 липня.

Зі слів 59-річної заявниці, коли вона поверталась додому з роботи, невідомий підійшов до неї поблизу житлового будинку і, вдаривши по обличчю, відкрито заволодів її сумкою, де був мобільний телефон та 1 700 гривень.

На місце події прибули наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група та оперативники відділення поліції №1 Миколаївського райуправління.

Як повідомляють в поліції Миколаївської області, потерпіла надала правоохоронцям прикмети нападника, за якими поліцейські упродовж години встановили його місцезнаходження. Зловмисником виявився 41-річний миколаївець, який раніше вже притягався до відповідальності за вчинення аналогічного злочину.

Фігурант, заволодівши жіночою сумкою, прийшов на автозаправну станцію неподалік за кавою, де його і виявили правоохоронці.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Миколаєва поліцейські повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі. Наразі правоохоронці перевіряють причетність фігуранта до скоєння інших злочинів.

Найближчим часом підозрюваному у суді обиратимуть запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляло Інше ТВ, Пограбував мультимаркет та втік: на Миколаївщині поліцейські оперативно затримали зловмисника (ФОТО)