Повідомлення про скоєння пограбування у мультимаркеті Первомайська надійшло на спецлінію 102 вдень 21 березня від інспекторки охорони служби безпеки крамниці.

Як поінформували в поліції Миколаївської області, заявниця розповіла, що невідомий чоловік взяв у магазині товари повсякденного вжитку та намагався вийти, не сплативши за них. Інспекторка намагалася зупинити зловмисника, але той відштовхнув її та втік із товаром.

На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи та оперуповноважені місцевого райвідділу поліції. Отримавши прикмети грабіжника та переглянувши відео з камер спостереження торгівельного закладу та тих, що під’єднані до підсистеми «Безпечне місто», правоохоронці, за участі фахівців управління кримінального аналізу обласного главку поліції, упродовж декількох годин встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 33-річний житель Південноукраїнська.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені товари поліцейські вилучили.

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури, слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 60 діб.

Триває досудове розслідування.