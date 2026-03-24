Як повідомив очільник ОВА Максим Козицький, у Львові внаслідок російської атаки пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу. Ступінь ушкодження визначать фахівці.

Також є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

На зараз у Львові після атаки вже 13 поранених, і їх кількість збільшується. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Хтось із містян сам звернувся за допомогою, інших привезли швидка та поліція, у людей травми різного ступеня тяжкості.

Всього фасувалися 3 локації руйнувань – 2 в центрі і 1 на Сихові.