Сьогодні по обіді російські загарбники атакують дронами західні області України. Після Львова ударів було завдано по Івано-Франківську.

Внаслідок прильоту БПЛА загинули двоє людей, ще четверо постраждали, серед них — 6-річна дитина. Пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько десяти інших споруд. На місці події працюють усі відповідні служби, – повідомили в ОВА.

За словами мера Марцінківа, у перинатальному центрі всі пацієнтки були в укриттях. Травмованих них немає.

“На жаль, бачимо, що ворог б’є також і вдень, намагається поцілити в центральну частину міста. Це — неподалік від центру міста була спроба удару”, — додав Марцінків.