Під час митного оформлення партії кави, що прямувала на адресу одного з українських підприємств, київські митники виявили не лише недекларування товару, а й встановили його кримінальне походження.

За документами підприємство імпортувало 8,6 тонн (13 тис упаковок) натуральної смаженої кави Lavazza — меленої та в зернах, з кофеїном і без, розфасованої для роздрібної торгівлі вартістю 77,7 тис євро.

Під час митного огляду інспектори встановили, що фактична вага вантажу становила понад 12,2 тонни, тобто на 3,6 тонни більше, ніж було задекларовано. За цим фактом Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

Водночас на кожній палеті митники виявили заводське складське маркування виробника із зазначенням номера замовлення та унікальних кодів ідентифікації транспортних упаковок. Саме ці позначки дали змогу простежити ланцюг постачання.

Київська митниця звернулася безпосередньо до виробника кави в Італії. У відповідь італійська сторона повідомила, що ця партія була відправлена офіційному дистриб’ютору у Словаччині, однак до місця призначення так і не дісталася. Причина — зухвала крадіжка вантажу на території Європейського Союзу.

З огляду на нові обставини, Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 50 до 100 відсотків вартості товарів з їх конфіскацією.

Партію кави Київська митниця вилучила. Попереду — міжнародна взаємодія для встановлення осіб, причетних до викрадення цього вантажу на території ЄС.