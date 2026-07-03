25-річний житель Вінниччини налагодив продаж автомобілів, що були ввезені на територію України, як гуманітарна допомога для забезпечення потреб ЗСУ. Для пошуку покупців фігурант розміщував оголошення про продаж транспортних засобів на онлайн платформах. Після отримання коштів за три транспортні засоби поліцейські затримали його в процесуальному порядку. За скоєне підозрюваному загрожує до семи років ув’язнення з конфіскацією майна.



Викрили протиправну діяльність 25-річного вінничанина слідчі відділення поліції №4 Миколаївського райуправління за оперативного супроводу співробітників регіонального управління СБУ та прикордонної служби під процесуальним керівництвом Миколаївської окружної прокуратури.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області та Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік, знаючи про гуманітарне походження транспортних засобів, вирішив незаконно заробити на їх реалізації. Для цього розмістив в інтернет-мережі оголошення про продаж автомобілів Nissan X-Trail, Nissan Navara та Honda CR-V, ввезених на територію України у спрощеному порядку як гуманітарна допомога.

Під час спілкування з потенційним покупцем зловмисник домовився про продаж трьох автомобілів за 17 900 доларів.

Приховуючи справжнє походження транспортних засобів та свій злочинний намір, фігурант залучив до перевезення автівок своїх знайомих, запевнивши їх, що автівки належать йому на законних підставах.

Днями ділок доставив автомобілі до Миколаївського району, де передав автівки та ключі від них, отримавши обумовлену суму коштів. Одразу після завершення оборудки правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час дії воєнного стану – ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі поліцейські встановлюють шляхи надходження транспортних засобів до підозрюваного та інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми.

Триває досудове розслідування.

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